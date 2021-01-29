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Арестованы активист и сотрудница штабов Навального на Урале

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суды в Кургане и Екатеринбурге в пятницу назначили наказание в виде административного ареста активисту и сотруднице местных штабов Навального - Антону Талыкову и Виктории Райх.

Как сообщили "Интерфаксу" в городском суде Кургана, Антон Талыков, задержанный накануне, получил десять суток ареста по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении).

По аналогичной статье Железнодорожный суд в Екатеринбурге назначил десять суток административного ареста сотруднице местного штаба Навального Виктории Райх, которая была задержана утром при выходе из дома, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Алексей Бушмаков.

По его данным, Райх вменялась организация несанкционированной акции в поддержку оппозиционера 31 января.

Кроме того, по информации адвоката, на Райх составлен протокол по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), он еще не рассмотрен судом. По данной статье сотруднице екатеринбургского штаба грозит до 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что после субботней несанкционированной акции в поддержку Навального на 30 суток был арестован координатор курганского штаба оппозиционера Алексей Шварц (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ), а также на восемь и девять суток двое членов штаба (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Пять, девять и десять суток ареста по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ получили координаторы штабов оппозиционера в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге - Иван Востриков, Артем Яумбаев и Алексей Гресько.

Свердловская область Курганская область

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