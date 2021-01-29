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В центре Москвы 31 января закроют заведения общепита

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кафе и рестораны будут закрыты в центре Москвы в воскресенье, 31 января, здесь также ограничат продажу напитков в стекле, сообщил "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк

"В это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и иные предприятия общественного питания, торговли", - сказал Немерюк.

Он добавил, что с 09:00 до 23:00 здесь прекратят продажу напитков в стеклянной таре.

Москва ЦАО

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