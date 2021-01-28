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В Москве предупредили о незаконности планируемой на 31 января акции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Прокуроры внесли предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам в связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры города Людмила Нефедова.

"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения", - сказала Нефедова.

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"Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий", - добавила она.

По ее словам, прокуроры выявили публикации в интернете с призывами к участию граждан в массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе, несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - сказала Нефедова.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - подчеркнула представитель прокуратуры.

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