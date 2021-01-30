Ликвидирован пожар в промзоне на северо-западе Москвы

На месте пожара на территории промзоны в Тушино Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар в промышленной зоне на северо-западе Москвы. Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС, пострадал один человек.

В субботу, 30 января, сообщалось, в промзоне района Южное Тушино загорелся топливозаправщик, около которого находятся до 40 баллонов с пропаном. Пожар был локализован на площади 500 кв. м.

К тушению была привлечены вертолеты. На очаг пожара было совершено три сброса воды, общим объёмом 15 тонн.