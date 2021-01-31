В ОНК заявили о 150 задержанных на акциях в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что по данным ОНК, около 150 человек задержаны на несанкционированной акции в Москве.

По его словам, часть из задержанных уже доставлены в отделы полиции.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила о задержании около 120 человек на несанкционированной акции в Москве. Она отметила, что на несогласованной акции "несовершеннолетних практически нет".

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