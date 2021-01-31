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В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников несанкционированной акции, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

Активисты начали собираться там с утра в воскресенье.

Полиция предупредила о незаконности проведения акции, после чего несколько человек были задержаны.

Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт, полиция направляет пассажиров в обход. Кафе около станции метро работают только на вынос. Движение для пешеходов со стороны "Чистых прудов" в сторону Лубянской площади перекрыто полицией, однако проезд машин такси и каршеринга пока не ограничивают.

Как сообщалось, 23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли во многих городах страны, в том числе в Москве.

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