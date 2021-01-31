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В Москве был задержан и вскоре отпущен журналист Сванидзе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали члена Совета по правам человека пои президенте РФ, журналиста Николая Сванидзе, который находится на несанкционированной акции в центре Москвы в качестве наблюдателя.

Сам Сванидзе сообщил "Интерфаксу", что его уже отпустили, а на акции он находится в качестве наблюдателя.

На видео в соцсетях видно, как два сотрудника ОМОН Росгвардии уводят Сванидзе с места проведения акции в центре Москвы.

В воскресенье, 31 января, в столице и ряде других российских городов проходят акции оппозиции. Власти Москвы насчитали около 300 человек на мероприятии в центре города.

Москва ОМОН Росгвардия Николай Сванидзе

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