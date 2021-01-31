Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

Власти Москвы насчитали около 300 человек на акции в центре города

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В несогласованной акции в центре Москвы принимают участие порядка 300 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

По его данным, 200 человек насчитывается на Сухаревской площади, 100 - у станции метро "Красные ворота".

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что в центре столицы начались задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его данным, в настоящее время задержаны около десяти человек.

Как сообщалось, 23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли во многих городах страны, в том числе в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщала, что были задержаны более тысячи человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

Протесты в Москве

16
Москва

Новости по теме

Новости

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

В центре Москвы на акциях задержали около 10 человек

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В Москве допустили новые ограничения для метро по требованию полиции

Около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi 31 января

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

Ликвидирован пожар в промзоне на северо-западе Москвы

Ликвидирован пожар в промзоне на северо-западе Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');