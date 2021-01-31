Власти Москвы насчитали около 300 человек на акции в центре города

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В несогласованной акции в центре Москвы принимают участие порядка 300 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

По его данным, 200 человек насчитывается на Сухаревской площади, 100 - у станции метро "Красные ворота".

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что в центре столицы начались задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его данным, в настоящее время задержаны около десяти человек.

Как сообщалось, 23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли во многих городах страны, в том числе в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщала, что были задержаны более тысячи человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.