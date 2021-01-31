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Ограничения на парковку в центре столицы снимут ночью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Парковки, закрытые на некоторых улицах Москвы, будут доступны утром в понедельник, сообщил столичный департамент транспорта.

"Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна", - говорится в его сообщении в телеграм-канале в воскресенье.

По требованию полиции 31 января парковка была запрещена на следующих улицах: Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные.

В воскресенье в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального. Проводятся задержания участников протестов.

В Москве было ограничено движение пешеходов в центре, закрыты на вход и выход ряд станций метро, изменено движение общественного наземного транспорта.

В настоящее время все станции столичного метрополитена вернулись к штатной работе.

Москва

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