На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запрет на парковку вводится в воскресенье, 31 января, на нескольких улицах в центре Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Так по требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах:
Моховая улица
Улица Охотный ряд
Театральный проезд
Новая площадь
Китайгородский проезд
Москворецкая набережная
Кремлевская набережная.
На этих улицах будут установлены запрещающие знаки, уточнили в департаменте.
В центре Москвы 31 января будет изменено движение общественного наземного транспорта. Также поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых сообщалось ранее.