На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запрет на парковку вводится в воскресенье, 31 января, на нескольких улицах в центре Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так по требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах:

Моховая улица

Улица Охотный ряд

Театральный проезд

Новая площадь

Китайгородский проезд

Москворецкая набережная

Кремлевская набережная.

На этих улицах будут установлены запрещающие знаки, уточнили в департаменте.

В центре Москвы 31 января будет изменено движение общественного наземного транспорта. Также поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых сообщалось ранее.