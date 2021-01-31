Все станции столичного метро вернулись к штатной работе
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Закрывавшиеся ранее метро работают штатно, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
В воскресенье по требованию полиции в Москве были закрыты станции:
"Охотный ряд"
"Театральная"
"Площадь Революции"
"Кузнецкий мост"
"Лубянка"
"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии
"Сухаревская"
"Красные ворота".
В воскресенье, 31 января, в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. В центре Москвы ограничено движение пешеходов в центре, закрыты на вход и выход ряд станций столичного метрополитена, изменено движение общественного наземного транспорта. Проводятся задержания участников акции.