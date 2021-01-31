Все станции столичного метро вернулись к штатной работе

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Закрывавшиеся ранее метро работают штатно, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В воскресенье по требованию полиции в Москве были закрыты станции:

"Охотный ряд"

"Театральная"

"Площадь Революции"

"Кузнецкий мост"

"Лубянка"

"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии

"Сухаревская"

"Красные ворота".

В воскресенье, 31 января, в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. В центре Москвы ограничено движение пешеходов в центре, закрыты на вход и выход ряд станций столичного метрополитена, изменено движение общественного наземного транспорта. Проводятся задержания участников акции.