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Омбудсмен Ярославская заявила о задержаниях детей на протестах в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В несогласованной протестной акции в Москве в воскресенье участвовало меньше несовершеннолетних, чем 23 января, но задержания детей были, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Было доставлено (в отделения полиции - ИФ) несовершеннолетних значительно меньше, чем 23-го. Ко всем были вызваны родители", - сказала Ярославская "Интерфаксу" в воскресенье.

Она отметила, что информации по точному количеству задержанных несовершеннолетних в Москве пока нет.

"Визуально на митинге детей практически не было. Не знаю, кого доставили, штучно разбираемся", - сказала Ярославская.

На прошлой несогласованной акции протеста 23 января, по ее данным, было задержано более 150 несовершеннолетних. Их в течение дня отдавали родителям из отделений полиции. Родителей, а иногда и самих несовершеннолетних, привлекали к административной ответственности.

Во многих российских городах, в том числе в Москве, в эти и прошлые выходные прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по прибытии в Россию 17 января.

Москва Ольга Ярославская

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