Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает Алексея Навального "политическим проходимцем", деятельность которого стала гораздо циничней и разнузданней, чем еще несколько лет назад. Он сказал об этом в интервью нескольким российским СМИ, в том числе "Интерфаксу".

"Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу... Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад", - сказал он.

Он также прокомментировал и состояние здоровья Навального. "Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны. А если все-таки повод сохраняется, то тогда - об этом неоднократно говорили мои коллеги и из МИДа, и из правоохранительных органов - российская сторона должна получить данные о его здоровье, потому что нам такие данные не дают", - отметил Медведев и добавил, что после получения этой информации можно будет принимать "какие-то процессуальные решения".

Комментируя несогласованные акции в поддержку Навального, зампред Совбеза назвал неприемлемым "вытаскивать" людей на улицы в период пандемии для достижения политических целей, но отметил, что оценивать это должны правоохранительные органы.

"В отношении участия в различных митингах незаконных. Вот эта позиция является, на мой взгляд, предельно циничной, поскольку обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей", - сказал он.

Также он назвал недопустимыми призывы к несовершеннолетним приходить на такие акции.

"Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но "лечить-то" никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям, огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия, хочет в этом смысле себя проявить, что вполне понятно, потому что такой период, все являются радикалами во взглядах, высказывают свою позицию. И как бы оно само по себе-то и ничего. Пожалуйста. Если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом, - сказал Медведев. - А если речь идёт о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо".

Относительно претензий к Навальному со стороны УФСИН Москвы он сказал, что это должно разрешиться в суде, а суд "вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации".