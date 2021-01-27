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В Петербурге начали допрашивать подростков, задержанных на акции 23 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге вызывают на допрос несовершеннолетних, задержанных на акции оппозиции 23 января, сообщили журналистам в среду в организации "Правозащита Открытки", адвокаты которой помогают вызванным в СКР семьям.

По данным организации, первый из них состоялся в понедельник, 25 января. "Допрос продлился до позднего вечера. (...) Следователей интересовали бытовые условия жизни, взаимоотношения в семье, учеба и внеучебная деятельность", - говорится в сообщении.

Также вопросы были связаны с присутствием подростков на митинге. "Правозащита Открытки" сообщает, что в этой части следователи спрашивали о предложениях взрослых или ровесников поучаствовать в несогласованной акции, знании об ограничениях на проведение публичных мероприятий, знакомстве с роликами, призывающими посетить митинг, и разъяснительных беседах в школе и дома.

Количество допрошенных подростков организация не уточняет.

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Старший партнер правозащитного проекта "Апология протеста" Александр Передрук уточнил "Интерфаксу", что петербургские следователи, вероятно, работают по поручению из центрального аппарата СК РФ, где расследуется уголовное дело по части 2 статьи 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего в отношении двух и более несовершеннолетних через интернет).

"В семьи поступали повестки из СК о допросе в качестве свидетелей без подробностей о деле. Но спрашивали об участии в мероприятии 23 числа", - сказал он. По его данным, в СК также вызывали несовершеннолетних, задержанных в других городах - Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону.

"Правозащита Открытки" со ссылкой на материалы дела сообщает, что, по версии следствия, неустановленные лица из числа сторонников Алексея Навального с 20 января в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на видеохостинге YouTube призывали несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах в Москве и других городах РФ в условиях, небезопасных для жизни и здоровья участников. Делалось это "с целью вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, которые представляют опасность для их жизни", считают следователи.

"Интерфакс" не располагает комментариями СК в связи с данной информацией.

Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о вовлечении подростков в участие в акции оппозиции 23 января. "Накануне проведения несогласованных мероприятий в сети интернет появились многочисленные обращения различных объединений родителей российских школьников, в которых сообщалось о вовлечении детей в незаконные мероприятия. В связи с этим Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело ", - сказала Петренко.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Петербурге. Уполномоченный по правам человека в северной столице Александр Шишлов оценил численность участников акции в 10 тыс. человек.

Правозащита Открытки Петербург СКР Алексей Навальный

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