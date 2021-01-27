В Петербурге начали допрашивать подростков, задержанных на акции 23 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге вызывают на допрос несовершеннолетних, задержанных на акции оппозиции 23 января, сообщили журналистам в среду в организации "Правозащита Открытки", адвокаты которой помогают вызванным в СКР семьям.

По данным организации, первый из них состоялся в понедельник, 25 января. "Допрос продлился до позднего вечера. (...) Следователей интересовали бытовые условия жизни, взаимоотношения в семье, учеба и внеучебная деятельность", - говорится в сообщении.

Также вопросы были связаны с присутствием подростков на митинге. "Правозащита Открытки" сообщает, что в этой части следователи спрашивали о предложениях взрослых или ровесников поучаствовать в несогласованной акции, знании об ограничениях на проведение публичных мероприятий, знакомстве с роликами, призывающими посетить митинг, и разъяснительных беседах в школе и дома.

Количество допрошенных подростков организация не уточняет.

Старший партнер правозащитного проекта "Апология протеста" Александр Передрук уточнил "Интерфаксу", что петербургские следователи, вероятно, работают по поручению из центрального аппарата СК РФ, где расследуется уголовное дело по части 2 статьи 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего в отношении двух и более несовершеннолетних через интернет).

"В семьи поступали повестки из СК о допросе в качестве свидетелей без подробностей о деле. Но спрашивали об участии в мероприятии 23 числа", - сказал он. По его данным, в СК также вызывали несовершеннолетних, задержанных в других городах - Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону.

"Правозащита Открытки" со ссылкой на материалы дела сообщает, что, по версии следствия, неустановленные лица из числа сторонников Алексея Навального с 20 января в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на видеохостинге YouTube призывали несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах в Москве и других городах РФ в условиях, небезопасных для жизни и здоровья участников. Делалось это "с целью вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, которые представляют опасность для их жизни", считают следователи.

"Интерфакс" не располагает комментариями СК в связи с данной информацией.

Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о вовлечении подростков в участие в акции оппозиции 23 января. "Накануне проведения несогласованных мероприятий в сети интернет появились многочисленные обращения различных объединений родителей российских школьников, в которых сообщалось о вовлечении детей в незаконные мероприятия. В связи с этим Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело ", - сказала Петренко.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Петербурге. Уполномоченный по правам человека в северной столице Александр Шишлов оценил численность участников акции в 10 тыс. человек.