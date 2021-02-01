В Москве и области к выходным похолодает

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Похолодание больше чем до 10 градусов мороза днем и до минус 17-20 градусов ночью ожидает жителей Москвы и области к выходным, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ в понедельник.

В пятницу, 5 февраля, в Москве и области ожидается местами слабый снег, ночью -17...-12 градусов мороза, днем -14...-9 градусов, ветер северо-западный 3-8 м/с.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу, 6 февраля, температура воздуха ночью опустится до -22...-17 градусов, днем будет -17...-12 градусов мороза.

В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Москве и области ожидается -20...-15 градусов, пройдет небольшой снег, днем будет облачно и без осадков, температуры воздуха составит от 9 до 14 градусов мороза.

В ближайшие три дня в столице и области возможные снег, днем во вторник, 2 февраля, ожидается -6...-4 градуса, в среду - от 2 до 4 градусов мороза, в ночные часы до 11 градусов мороза.

В четверг, 4 февраля, также возможен снег, температура воздуха составит - 4...-2 градуса.