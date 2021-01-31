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Январь в Москве в полтора раза перевыполнил норму осадков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, январский прирост осадков в Москве составил 63 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в воскресенье.

"В городе за первый месяц года выпало около 150% месячной нормы осадков. Это данные на 9:00 воскресенья, полученные с главной московской метеостанции на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для января в Москве - 42 мм.

Синоптики прогнозируют, что слабый непрерывный снег продлится в столичном регионе до глубокой ночи. Температура воздуха опустится до минус 7-9 градусов.

По информации метеобюро, самым снежным днем месяца в столице стало 14 января, высота снежного покрова выросла сразу на 10 см.

Москва в 2021 году пережила несколько сильных снегопадов. Максимальная высота снежного покрова в городе достигала 40-45 см.

К 27 января сугробы в городе уменьшились вдвое, до 22 см. Причиной резкого таяния снега стала аномальная оттепель с температурами на 10-12 градусов выше климатической нормы.

По данным на утро 31 января, высота снежного покрова на ВДНХ составила 30 см.

Москва

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