Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Ликсутов обещал не ослаблять режим дезинфекции в московском транспорте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы планирует сохранить усиленный режим дезинфекции в транспорте, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, написал на едином транспортном портале города заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, чтобы вернуть доверие к городскому транспорту, принято решение сохранить в полном объеме частые уборки и дезинфекцию. Он добавил, что при дезинфекции на транспортных объектах применяют средства, которые рекомендуют врачи, а эпидемиологическую безопасность там проверяют проверяют специалисты Роспотребнадзора.

В Москве за минувшие сутки, по данным оперштаба, был выявлен 1 701 новый случай заражения коронавирусом, в начале января суточный прирост превышал 5000, но с 25 января он снизился до примерно 3000. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в конце января отмечал, что пандемия в столице пошла на спад.

С весны 2020 года в столичном транспорте повышена частота уборок, проводится дезинфекция. На выходах со станций метро установлены дозаторы с санитайзером для рук. Водители наземного транспорта перестали продавать билеты пассажирам, а в автобусах их кабины отгорожены от основной части салона и передние двери больше не используются.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Ликсутов Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

Пандемия коронавируса

В Москве отмечен минимальный с конца сентября суточный COVID-прирост

Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы

В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы

Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции

Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');