Ликсутов обещал не ослаблять режим дезинфекции в московском транспорте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы планирует сохранить усиленный режим дезинфекции в транспорте, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, написал на едином транспортном портале города заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, чтобы вернуть доверие к городскому транспорту, принято решение сохранить в полном объеме частые уборки и дезинфекцию. Он добавил, что при дезинфекции на транспортных объектах применяют средства, которые рекомендуют врачи, а эпидемиологическую безопасность там проверяют проверяют специалисты Роспотребнадзора.

В Москве за минувшие сутки, по данным оперштаба, был выявлен 1 701 новый случай заражения коронавирусом, в начале января суточный прирост превышал 5000, но с 25 января он снизился до примерно 3000. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в конце января отмечал, что пандемия в столице пошла на спад.

С весны 2020 года в столичном транспорте повышена частота уборок, проводится дезинфекция. На выходах со станций метро установлены дозаторы с санитайзером для рук. Водители наземного транспорта перестали продавать билеты пассажирам, а в автобусах их кабины отгорожены от основной части салона и передние двери больше не используются.