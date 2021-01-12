Сотрудников московского транспорта будут прививать от COVID-19 в депо

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве с 14 января откроют шесть мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса в транспортных депо, там смогут получить прививку все работники Мостранспорта, объявил заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, вакцинация сотрудников транспорта сделает поездки безопаснее и для пассажиров.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, с 21 декабря сотрудники транспортного сектора имеют право получить прививку в приоритетном порядке.