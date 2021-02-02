Пассажиропоток в московском транспорте упал на 37% в 2020 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии в 2020 году пассажиропоток в транспорте Москвы сократился на 37% или на 8,6 млн поездок в каждый будний день, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он написал об этом колонку для единого транспортного портала.

Одновременно, по его словам, число поездок москвичей в такси в сутки, наоборот, выросло на 2%, также выросла популярность личных машин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на дорогах Москвы стало примерно на 150 000 автомобилей больше.