На заседание суда по Навальному допустили западных дипломатов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Представители США, Европейского союза, а также более десяти дипломатов стран Запада присутствуют на заседании суда, где во вторник решается вопрос о замене условного наказания оппозиционера Алексея Навального на реальное.

"На заседание были допущены представители Европейского союза, посольства США, Германии, королевства Великобритании и других посольств", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По сведениям собеседника агентства, все представители дипмиссий были беспрепятственно допущены в Мосгорсуд, где во вторник проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы.

По данным суда, на заседании присутствует дипломаты из посольств Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, США, Канады, Германии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Польши, а также представители Европейского союза.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассмотрит ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

УФСИН попросил назначить Навальному 3,5 года колонии. Защита и сам политик просят суд отказать в удовлетворении данного требования.