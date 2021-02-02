ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Представитель управления ФСИН по Москве просит суд отменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет, передает корреспондент "Интерфакса" во вторник.

"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А, приговоренного Замоскворецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев", - сказал представитель ФСИН на выездном заседании Симоновского суда Москвы, которое проходит в Мосгорсуде.

Он отметил, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный.

"Мы выносили предупреждения (Навальному) и объясняли правовые последствия. Полагали, что условно осужденный Навальный изменит свое отношение к обязанностям, встанет на пусть исправления. Однако должных выводов он для себя не сделал", - сказал представитель УФСИН Александр Ермолин с ходе суда.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности вокруг суда, на выходе из метро "Преображенская площадь" и до здания Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции. На судебное заседание пришло более 100 представителей СМИ и около десятка иностранных послов.

Позиция ФСИН

29 декабря 2020 года УФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше". В связи с этим служба обратилась в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.

Как рассказали"Интерфаксу" в УФСИН, "условно осужденный систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности, минимум шесть раз (с января по август 2020 года) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни, а также после выписки из клиники (в Германии - ИФ) с октября 2020 года".

Дело "Ив Роше"

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство".

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

Новое дело

30 декабря 2020 года официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом).