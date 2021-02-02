МИД счел присутствие послов на суде по Навальному вмешательством в дела РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ рассматривают прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу оппозиционера Алексея Навального как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - написала в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан, и даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации".

"Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется", - заявила Захарова.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных по приговору суда обязанностей.

На судебное заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств. В частности, речь идет о дипломатах из США, Великобритании и Польши.

Как заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, иностранные дипломаты в России не должны вмешиваться во внутренние дела страны и допускать действия, которые могли быть расценены как попытка давления на суд. Песков отметил, что иностранные дипломаты "вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками".

Пресс-секретарь Путина также заметил, что дипломаты "должны обозначить свои действия: или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд".