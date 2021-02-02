Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

МИД счел присутствие послов на суде по Навальному вмешательством в дела РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ рассматривают прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу оппозиционера Алексея Навального как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - написала в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан, и даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации".

В РоссииФБК отказали в исключении из реестра НКО-иноагентовЧитать подробнее

"Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется", - заявила Захарова.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных по приговору суда обязанностей.

На судебное заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств. В частности, речь идет о дипломатах из США, Великобритании и Польши.

В РоссииПесков заявил, что Путин не следит за судом над НавальнымЧитать подробнее

Как заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, иностранные дипломаты в России не должны вмешиваться во внутренние дела страны и допускать действия, которые могли быть расценены как попытка давления на суд. Песков отметил, что иностранные дипломаты "вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками".

Пресс-секретарь Путина также заметил, что дипломаты "должны обозначить свои действия: или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд".

Суд над Алексеем Навальным

13
МИД РФ Алексей Навальный

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

"Триазавирин" назвали потенциально эффективным против штаммов COVID

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн

Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку

Песков призвал проверить жалобы на издевательства в автозаках

Песков призвал проверить жалобы на издевательства в автозаках

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии
Дело Baring Vostok

Майкл Калви заявил в суде о непризнании вины

Россия и мир. Российские "мозговые центры" в глобальном измерении

Россия и мир. Российские "мозговые центры" в глобальном измерении

Минтранс смягчит требования к точности координат с места прохождения ТО

Минтранс смягчит требования к точности координат с места прохождения ТО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');