Дипломатам США не разрешили удаленно наблюдать за судом над Навальным

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Представители посольства США в Москве присутствуют на заседании суда по делу оппозиционера Алексея Навального, так как не получили возможности дистанционного наблюдения за процессом.

"Учитывая продолжение действия меры предосторожности в связи с COVID-19 и большое количество лиц, находящихся в суде, мы запрашивали разрешение на дистанционное наблюдение за процессом, но не получили ответа от российских властей", - заявили "Интерфаксу" во вторник в американской дипмиссии.

Там также подчеркнули, что "для дипломатических представительств по всему миру является стандартной практикой наблюдение за судебными заседаниями в стране пребывания".

Ранее сообщалось, что представители США, Европейского союза, а также более десяти дипломатов стран Запада присутствуют на заседании суда, где во вторник решается вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное. "На заседание были допущены представители Европейского союза, посольства США, Германии, королевства Великобритании и других посольств", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Между тем в МИД РФ расценили прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу Навального как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.