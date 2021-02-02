На севере Москвы загорелась школа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Школа №1506 загорелась на севере Москвы, дети и обслуживающий персонал эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 19:55 произошло возгорание в одном из помещений на третьем этаже в школе №1506. Эвакуированы 38 детей и 15 человек обслуживающего персонала", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь возгорания составляет 10 кв. метров.

Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в 20:16 пожар ликвидирован.

Школа №1506 находится недалеко от станции метро Медведково по адресу: Широкая улица, дом 1А.