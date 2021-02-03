Мундеп Люся Штейн отправлена под домашний арест из-за санэпидправил на акции

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест муниципального депутата по Басманному району столицы Людмилу Штейн, подозреваемую в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

"Постановлением суда в отношении Штейн избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Штейн вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ). В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу о нарушении санэпидправил к настоящему времени задержаны и помещены под домашний арест брат Алексея Навального Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также сторонники оппозиционера - Любовь Соболь, Анастасия Васильева и другие. Все они не признает вину.