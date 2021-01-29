Суд отправил Олега Навального под домашний арест

Брат Навального Олег в Тверском суде Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального Олега, задержанного по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.

Олег Навальный отправлен под домашний арест до 23 марта.

Пока он находится под домашним арестом, брат оппозиционера не сможет покидать место жительства, общаться с кем-либо без согласования со следователем, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Всего в рамках уголовного дела задержаны пять человек. Всех их следствие просит заключить под домашний арест.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по статье УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса. В рамках расследования полицейскими уже проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания граждан, призывавших к участию в несанкционированных акциях, при этом игнорируя санитарные правила и нормы.