Координатору штаба Навального в Москве предъявили обвинение по делу о санэпидправилах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

"Олегу Степанову предъявлено обвинение", - сообщил проект в среду со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Степанову вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Ранее в среду аналогичное обвинение было предъявлено участнице проекта Pussy Riot Марии Алехиной.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу о нарушении санэпидправил к настоящему времени задержаны и помещены под домашний арест брат Навального - Олег Навальный, сторонники оппозиционера - Любовь Соболь, Анастасия Васильева и другие.

Все фигуранты отрицают причастность к совершению преступления.

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано следователями столичного главка МВД.