Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу"

Олег Навальный Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил обвинение брату оппозиционера Алексея Навального Олегу по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Никос Параскевов, Олегу Навальному предъявлено обвинение по статье о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей".

Аналогичное обвинение было предъявлено участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После несогласованной акции в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат СКР, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.