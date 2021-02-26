Мэрия Москвы опровергла отправку врачей в отпуска перед новой волной COVID-19

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы опровергли сообщение о том, что столичные медики уходят в отпуск из-за возможного появления в столице в апреле британского штамма COVID-19. График отпусков медиков ежегодно утверждают главврачи организаций, в которых они работают, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там добавили, что улучшение в ситуации с распространением коронавируса в столице позволяет выводить из работы с коронавирусом профильные московские стационары.

Все больницы и резервные госпитали обеспечены необходимым оборудованием и персоналом, у врачей за период пандемии накоплен огромный опыт. Также на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема больных с COVID-19, заверили в департаменте.

"Ведомости" 26 февраля сообщили, ссылаясь на источники, что в мэрии ждут, что в апреле в Москве может начать распространяться "британский" штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Источник близкий к мэрии, сказал изданию, что власти учитывают, что до сих пор динамика заболеваемости в регионе шла вслед за европейской, но с отставанием примерно на два месяца.

"Поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе. Есть опасения, что в Москве появится британский штамм коронавируса, который считается более заразным, и ситуация может вновь ухудшиться", - сказал этот источник газеты.

25 февраля мэр Сергей Собянин отметил устойчивость тренда на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве и допустил, что скоро можно будет снять еще часть ограничительных мер, введенных в условиях пандемии. В частности, он сказал, что пожилым москвичам могут скоро снова разрешить льготный проезд в общественном транспорте.

В начале февраля в мэрии говорили, что не будут разбирать временные ковид-госпитали и оставят их в резерве.