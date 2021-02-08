Заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших коронавирусом, в ближайшие месяцы в столице можно будет отменить ограничения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, власти Москвы надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.

Ефимов отметил, что оставшиеся в Москве ограничения - масочный режим и социальное дистанцирование - также позволяют снизить количество заболевших коронавирусом.