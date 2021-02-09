Мосгорсуд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Навального

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального - Киры Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

"Постановление Басманного суда от 1 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, накануне, 8 февраля, Ярмыш было предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ). 1 февраля Басманный суд Москвы поместил ее под домашний арест.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ иностранным агентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.