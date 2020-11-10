Уволился врач, заявивший о проблемах с кислородом в ростовской больнице

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, рассказавший о проблемах с подачей кислорода 11 октября, когда в стационаре для заболевших коронавирусом скончалось сразу несколько пациентов, уволился из медучреждения по собственному желанию.

"Заявление написано по собственному желанию. (...) Я думаю, что так или иначе, все всё понимают", - сказал Топоров во вторник "Интерфаксу".

Инцидент в ковидном госпитале Ростова-на-Дону

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что около 20 пациентов умерли 11 октября в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эти сообщения, заявив, что информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас больных с коронавирусом, "не соответствует действительности". По их данным, в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы, не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

В свою очередь, врач горбольницы Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, сообщил "Интерфаксу" о том, что снижение кислорода в системе отмечалось несколько раз поздно вечером 11 октября, в течение 40 минут кислород отсутствовал.

По факту гибели пациентов в ковидном госпитале при горбольнице №20 Ростова-на-Дону проведена проверка, в ходе которой не было выявлено перебоев в поставке кислорода в медучреждение. Возможно, была утечка кислорода из системы.

В ходе проверки также было установлено, что примерно в одно время умерли пять пациентов. А 13 пациентов умерли в течение всего дня.

По факту гибели пяти пациентов в больнице возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Отставки в Ростовской области

Указом губернатора 27 октября освобождена от должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы областного Минздрава назначен Александр Крат, который до этого занимал пост заместителя руководителя ведомства.

В этот же день свой пост покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Исполняющим обязанности руководителя горздрава назначена заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян.

По данным Роспотребнадзора, на 10 ноября на территории Ростовской области выявлено 33734 случая инфицирования коронавирусом. 26937 пациентов выздоровели, 976 умерли.