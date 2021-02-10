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Возбуждено дело о смерти пациентов в Подмосковье из-за сбоя в подаче кислорода

Возбуждено дело о смерти пациентов в Подмосковье из-за сбоя в подаче кислорода
Архивное фото
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Смерть пациентов больницы в подмосковном Одинцове, где в результате неисправности прекратилась подача кислорода, будет расследоваться в рамках уголовного дела, сообщили в Следственном комитете России.

"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится на сайте ведомства.

В нем не уточняется, по какой статье УК РФ заведено дело.

Ранее Минздрав Подмосковья подтвердил смерть двух пациентов в Никольской больнице, где произошел временный сбой в подаче кислорода. "По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода", - сказал собеседник "Интерфакса".

Всего, по данным Минздрава, в реанимации филиала №3 Одинцовской областной больницы на искусственной вентиляции легких находилось 16 человек в тяжелом состоянии.

Перед этим информированный источник сообщил "Интерфаксу" о гибели трех пациентов.

Подмосковье Одинцово

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