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Взрыв в кислородной будке в поликлинике Челябинска привел к эвакуиции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Из поликлиники Городской больницы №2 Челябинска, где взорвалась кислородная будка, эвакуировано более ста пациентов, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Пожарные приняли решение об эвакуации. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуируют в городскую клиническую больницу №1. Еще 20 пациентов переводят в областную клиническую больницу №3", - рассказали в пресс-службе.

В РоссииВ поликлинике челябинской больницы произошел взрыв кислородной будкиЧитать подробнее

В пресс-службе МЧС России журналистам сообщили, что загорелась отдельно стоящая кислородная будка 2х2 метра, из сэндвич-панелей. Во время пожара разгерметизировался двух-кубовый кислородный баллон.

Как сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области, пострадавших и погибших в результате взрыва кислородной станции нет. Прием новых пациентов не ведется.

Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов, сказали в пресс-службе.

В Минздраве также добавили, что на место происшествия прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф. Они готовы к эвакуации пациентов.

По данным местных СМИ, также отменены занятия в находящемся по соседству Южно-Уральском госуниверситете.

На место происшествия выехал губернатор области Алексей Текслер.

Челябинск

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