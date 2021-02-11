Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новый выход со станции метро "Комсомольская" в сторону платформы МЦД-2 "Москва-Каланчевская" обустроят в столице, сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

"В рамках развития проекта МЦД-2 "Москва-Каланчевская" будет реализован дополнительный выход со станции метро "Комсомольская", а также строительство пешеходного моста в районе Хомутовского тупика", - сказала глава ведомства Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что планируется построить проезд с тротуарами вдоль него для высадки пассажиров к станции МЦД-2 "Москва-Каланчевская". Также будет благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская, появится внеуличный переход для безопасного движения через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги.

Княжевская добавила, что также будут построены участки проезжих частей под Каланчевским путепроводом, продлен Каланчевский тупик, проложены новые участки улично-дорожной сети, соединяющей Каланчевский тупик и Новую Басманную улицу, и построен пешеходный мост в створе Хомутовского тупика.

"Сейчас участок от Курского вокзала до Рижской эстакады - одно из самых узких мест московской железной дороги. В течение ближайших трех лет здесь появятся еще два главных пути в дополнение к двум существующим. Если пока поезда МЦД ходят с 10-минутными интервалами, то после реализации проекта этот интервал сократится до 5 минут", - отметил замглавы транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.