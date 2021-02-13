Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки составило менее двух тысяч

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Менее 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, что почти на 180 человек меньше, чем накануне.

Как сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом в столице выявлено 1963 новых случаев. Последние 2 дня число заболевших в Москве превышало 2 тысячи.

За сутки коронавирус привел к смерти 67 человек. С начала пандемии скончались 14 290 жителей столицы.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 680 москвичей - в 1,3 раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 867 780 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 февраля составляет 954 619.