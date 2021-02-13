Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 13.02В России 4 057 698+14 861В мире 108 186 991+406 501

Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки составило менее двух тысяч

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Менее 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, что почти на 180 человек меньше, чем накануне.

Как сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом в столице выявлено 1963 новых случаев. Последние 2 дня число заболевших в Москве превышало 2 тысячи.

За сутки коронавирус привел к смерти 67 человек. С начала пандемии скончались 14 290 жителей столицы.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 680 москвичей - в 1,3 раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 867 780 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 февраля составляет 954 619.

Хроника 09 января 2020 года – 13 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости по теме

Новости

Снегопад привел к задержкам в движении наземного транспорта в Москве

Пробки на дорогах Москвы утром в субботу достигли 8 баллов

Свыше 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

Свыше 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

Восьмибалльные пробки сохраняются ночью в Москве

Занесенная снегом Москва побила суточный рекорд осадков 1973 года

В Москве задержали лжеминера

В Москве из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады

В Москве из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу

Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');