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Власти Москвы не исключили перекрытий в центре из-за снега

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отдельные улицы и переулки в центре Москвы могут быть частично перекрыты для ускорения уборки снега, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Частичные перекрытия, которые вероятны в течение суток, могут занять несколько часов.

Мощный снегопад обрушился на столицу в ночь на 13 февраля. По данным столичных властей, на дороги города вышли 180 дополнительных единиц общественного транспорта. Метрополитен, МЦД и МЦК работают в штатном режиме, в работе части наземного транспорта есть задержки.

Уборка уже снега, по данным столичного департамента транспорта, может занять около трех дней.

Москва

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