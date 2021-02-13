Власти Москвы не исключили перекрытий в центре из-за снега

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отдельные улицы и переулки в центре Москвы могут быть частично перекрыты для ускорения уборки снега, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Частичные перекрытия, которые вероятны в течение суток, могут занять несколько часов.

Мощный снегопад обрушился на столицу в ночь на 13 февраля. По данным столичных властей, на дороги города вышли 180 дополнительных единиц общественного транспорта. Метрополитен, МЦД и МЦК работают в штатном режиме, в работе части наземного транспорта есть задержки.

Уборка уже снега, по данным столичного департамента транспорта, может занять около трех дней.