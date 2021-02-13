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Восьмибалльные пробки сохраняются ночью в Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На московских дорогах в ночь на субботу сохраняются пробки из-за сильного снегопада, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По состоянию на 4:30 субботы, движение затруднено на Садовом кольце, а также на некоторых участках ТТК и МКАД.

Вечером в пятницу "Яндекс" оценивал пробки в десять баллов, днем - в девять.

Сильный снегопад обрушился на российскую столицу в ночь на 12 февраля и продолжает идти. В пятницу был побит суточный рекорд осадков, установленный в 1973 году.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. Полностью осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся поздним вечером в воскресенье.

Москва

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