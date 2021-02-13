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Из сугробов в Москве и Подмосковье вытянули более 180 грузовиков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Более 180 увязших в снегу грузовых автомобилей извлекли спасатели МЧС на дорогах Москвы и области за последние сутки, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там констатировали, что продолжающийся снегопад парализовал движение грузовых машин. Спасатели вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь.

Мощный снегопад обрушился на столицу в ночь на 13 февраля. По данным столичных властей, на дороги города вышли 180 дополнительных единиц общественного транспорта. Метрополитен, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК) работают в штатном режиме, в работе части наземного транспорта есть задержки.

Уборка уже выпавших сугробов, по данным столичного департамента транспорта, может занять около трех дней.

Москва Подмосковье Московская область

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