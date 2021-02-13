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Около трех дней понадобится для уборки уже выпавшего снега в Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 см снега выпало в Москве за сутки, уборка сугробов займет около трех дней, сообщает в субботу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве добавили, что улицы города убирают 13,5 тыс. коммунальных машин.

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При этом часть снега при уборке сдвигают на обочину, частично он занимает правые полосы дорог. Это приводит к тому, что улицы становятся уже на 30%-50%.

Основные пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Киевском шоссе, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе от ТТК до Садового кольца, МКАДе, на съездах на ТТК и на ряде въездах в Москву.

С пятницы в Московском регионе идет сильный снегопад, дорожные пробки в городе накануне достигли 10 баллов.

Москва

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