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Почти 85% месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, с полуночи пятницы к 6:00 воскресенья в столице выпало около 30 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По данным, полученным с главной метеостанции Москвы на ВДНХ, за двое с небольшим суток выпало почти 85% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма февраля для Москвы - 36 мм.

По прогнозам синоптиков небольшой снег будет идти в столице в воскресенье, но существенного роста осадков не ожидается.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил журналистам, что подобные по силе снегопады Москва уже переживала в 2012-2013 и в 2017-2018 годах, были периоды, когда в течение двух суток выпадало до 40 см снега.

Заммэра пообещал, что город приведут в порядок после непогоды за пять суток.

"По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что в уборке Москвы от снега задействованы около 70 тыс. человек и почти 14 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Кроме того, из-за усиления морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей.

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