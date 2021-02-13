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В Москвы решили перекрыть почти два десятка переулков для уборки снега

Ночью возможны непродолжительные перекрытия движения в Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-ом Зачатьевском, Малом Каретном, 1-ом Котельническом, Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском, Рахмановском, Скарятинском и Скатертном переулках, а также на улице Большая Дмитровка

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Непродолжительные перекрытия движения на улицах и в переулках Москвы возможны в ночные часы для вывоза снега, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в субботу.

"С 23:00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку - от Столового до Мерзляковского переулков", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, ночью возможны непродолжительные перекрытия движения в Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-ом Зачатьевском, Малом Каретном, 1-ом Котельническом, Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском, Рахмановском, Скарятинском и Скатертном переулках, а также на улице Большая Дмитровка.

Власти столицы просят горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Москва ЦАО

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