Заммэра Бирюков оценил в пять суток время очистки Москвы от снега

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В столице за пятницу и субботу выпало более 30 см снега, на его уборку уйдет пять суток, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в прямом эфире программы "Соловьев LIVE" в субботу.

"По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в уборке Москвы от снега задействованы около 70 тыс. человек и почти 14 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Заммэра заявил, что все системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения работают без сбоев.

Бирюков добавил, что особое внимание в городе уделено очистке 17 тыс. крыш во избежание образования наледи и падения снежных масс.