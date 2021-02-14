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Пассажиропоток в метро Москвы на время снегопада вырос почти на 20%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Около 4 млн пассажиров воспользовались в субботу московским метрополитеном, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Вчера пассажиропоток в метро вырос на 18% по сравнению с прошлыми выходными!" - говорится в сообщении.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы, в субботу снег шел весь день.

На дорогах наблюдались девяти- и десятибалльные пробки, власти рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Москва

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