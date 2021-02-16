Цистерна с топливом загорелась на АЗС в Новой Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Цистерна с топливом загорелась в Новой Москве, есть угроза перехода огня на резервуар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ТиНАО загорелась бытовка на территории АЗС, после чего огонь перешел на цистерну с топливом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрыва при этом не было, однако сохраняется угроза перехода огня на резервуар с горючим.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания бытовок в поселке Мосрентген в Новой Москве.

"Горит одна из стоящих в ряду бытовок, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве.