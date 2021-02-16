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За повреждение деревьев в Москве будут взимать стоимость их восстановления

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в Москве будет наказываться компенсацией полной стоимости их восстановления, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Граждане и юридические лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, должны будут компенсировать полную стоимость их восстановления", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что компенсации подлежит стоимость посадочного материала, работ по высадке зелёных насаждений, а также ухода за ними в течение восстановительного периода. Также будет учитываться и ценность древесных пород. Наибольшие компенсации выплачиваются на восстановление хвойных деревьев и особо ценных лиственных пород. Размер фактических затрат исчисляется на основании методики, применяемой для расчета затрат на компенсационное озеленение при строительстве или реконструкции городских объектов.

"Денежная компенсация на восстановление незаконно уничтоженных или повреждённых зелёных насаждений не освобождает виновных лиц от ответственности, наступающей в соответствии с административным и уголовным законодательством", - подчеркивают в пресс-службе.

Москва

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