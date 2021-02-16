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В Москве сохранят ковид-пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Все меры поддержки, которые предоставлялись московским предпринимателям в период угрозы распространения COVID-19, сохранят на текущий год. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Пакет мер поддержки для МСП Москвы, реализуемый в 2020 году, продолжит свое действие в 2021 году в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предпринимателям будут доступны 14 видов субсидий и грантов, в их числе семь новых видов поддержки, которые запустили в 2020 году.

Речь идет о льготном кредитовании, экспортном гранте, субсидии для гостиниц, социальных предприятий, организаций в сфере спорта, образования и развлечений, субсидии на размещение товаров на маркетплейсах и на продвижение продукции через онлайн-сервисы доставки еды.

Как сообщалось, за 2020 год число малых и средних предприятий в Москве сократилось на 20 тысяч из-за пандемии коронавируса: сегодня их 728 тысяч.

Москва

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