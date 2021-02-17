Переболевшие COVID-19 москвичи сдали 10 т плазмы с антителами с апреля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Более 10 тонн плазмы с антителами от коронавируса сдали переболевшие жители столицы с апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: за этот период в хранилище поступило уже 10 тонн", - сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что донорами плазмы стали более 13 тысяч человек.

Плазму с антителами к коронавирусной инфекции применяют для лечения пациентов с COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Это одна из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины.

Донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей.