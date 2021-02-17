Пострадавшим потребителям Москвы в 2020 году присудили 162 млн руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сумма, присужденная московскими судами по искам о защите прав потребителей в 2020 году, составила боле 160 млн рублей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что потребителям по делам с участием управления Роспотребнадзора по Москве в 2020 году присудили 162 млн 256 200 рублей.

Эта сумма включает в себя компенсацию морального вреда в размере 3 566 300 рублей. Общая сумма исков в 2020 году на 20% превысила данный показатель на 2019 год.

"До начала судебных разбирательств (в досудебном порядке) в 2020 году потребителям возвращено более 9 млн 700 тыс. рублей", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В 2020 году 1563 обращения граждан, поступивших в столичное управление Роспотребнадзора стали основанием для направления в суд исковых заявлений и заключений по делу в защиту прав потребителей. Большая часть исков - 71 % подавалась в защиту конкретных потребителей, 28 % - в защиту неопределенного круга потребителей и 1 % составили иски в защиту прав группы лиц.