В Москве впервые применили роботов для сноса здания

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Впервые в столице для разбора ветхого здания были применены многофункциональные роботы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ГК "КрашМаш" Виктор Казаков в пятницу.

Роботов использовали при сносе торгового центра на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала в центре Москвы. "Использование таких машин позволяет сократить сроки работ, издержки, а также обеспечить сохранность расположенных в непосредственной близости к площадке зданий", - рассказал Казаков.

По его словам, применяются универсальные машины, которые, благодаря сменному навесному оборудованию, могут выполнять совершенно разные функции.

"При этом высокая производительность и точность робота позволяют сносить здания в плотной застройке, не повреждая сохраняемые элементы и не подвергая опасности обрушения ветхие конструкции", - пояснил Казаков.

Он подчеркнул, что современные роботы мобильны и компактны, и могут выполнять работу в труднодоступных местах, что немаловажно в условиях плотной городской застройки.

Казаков сообщил, что уже до конца февраля завершится демонтаж надземной части торгового центра, после чего будет укреплен грунт в зоне соприкосновения с метро.

Ранее сообщалось, что на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала ведется разбор старого бизнес-центра. Сложность работ заключается в том, что здание зажато с разных сторон: с одной - вплотную примыкает вестибюль станции метро "Белорусская", с другой - инфраструктура перронов самого вокзала, с третьей - оживленная площадь.